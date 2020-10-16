Более 150 законов будут приведены в соответствие с поправками к Конституции

В рамках реализации принятых летом конституционных поправок депутаты Госдумы планируют внести изменения в более чем 150 законов. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Мы предполагаем в следующий вторник рассмотреть во втором чтении федеральный конституционный закон о правительстве. Во втором чтении мы также рассмотрим федеральный конституционный закон о Конституционном суде, и еще мы во вторник будем рассматривать целый ряд актов уже в первом чтении, — рассказал Крашенинников в интервью РАПСИ.

Напомним, что во вторник, 13 октября, Госдума приняла в первом чтении три законопроекта, внесенные президентом Владимиром Путиным в рамках реализации конституционных поправок. Первый документ устанавливает новый порядок формирования правительства при участии нижней палаты парламента. Второй законопроект дает КС право проверять принимаемые в стране законы на соответствие Конституции. Третий документ обязывает Совет Федерации участвовать в назначении прокуроров.

«Что касается закона о правительстве, часто спрашивают: „Кто выиграл от это? Президент, правительство, может быть, Госдума или Совет Федерации?“ Поскольку формирование правительства происходит публично, то выигрывает от этого общество», — добавил Крашенинников.



Кроме того, накануне Путин внес в Госдуму законопроект о Государственном совете. Документ определяет не только статус и роль Госсовета, но и основы функционирования публичной власти в стране.