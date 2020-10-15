Названы сроки начала исследований второй российской вакцины от коронавируса

Пострегистрационные исследования вакцины от коронавирусной инфекции (COVID-19) «ЭпиВакКорона» начнутся после производства препарата в промышленных объемах. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

В ведомстве отметили, что в клинических исследованиях примут участие 40 тысяч добровольцев.

Изготовителем вакцины является новосибирский центр «Вектор». О регистрации нового препарата объявил накануне президент России Владимир Путин.

«ЭпиВакКорона» — это уже вторая вакцина от коронавируса, разработанная отечественными учеными. Ранее в России был зарегистрирован препарат «Спутник V», который стал первой в мире вакциной от COVID-19.