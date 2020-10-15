Названы сроки начала исследований второй российской вакцины от коронавируса
- 15 октября 2020, 15:38
- Эдуард Футурье, журналист «Ридуса», отдел политики
Пострегистрационные исследования вакцины от коронавирусной инфекции (COVID-19) «ЭпиВакКорона» начнутся после производства препарата в промышленных объемах. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
В ведомстве отметили, что в клинических исследованиях примут участие 40 тысяч добровольцев.
Изготовителем вакцины является новосибирский центр «Вектор». О регистрации нового препарата объявил накануне президент России Владимир Путин.
«ЭпиВакКорона» — это уже вторая вакцина от коронавируса, разработанная отечественными учеными. Ранее в России был зарегистрирован препарат «Спутник V», который стал первой в мире вакциной от COVID-19.
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