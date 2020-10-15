Найден гормон, который нарушает работу памяти

Команда специалистов из Университета Южной Калифорнии провела исследование, в ходе которого изучала гормон, ответственный за чувство голода. Оказалось, что выделяемый клетками желудочно-кишечного тракта, грелин известен как «гормон голода», также может влиять на память и когнитивные функции.

В своей работе ученые также проанализировали прошлые исследования на эту тему и провели новые эксперименты на животных.

В 2018 году команда американских исследователей опубликовала исследование, в котором изучались когнитивные последствия нарушений связи между кишечником и мозгом. Исследование было сосредоточено на блуждающем нерве, который обеспечивает связь между пищеварительной системой и мозгом.

Нарушение работы блуждающего нерва, что неудивительно, нарушает способность животного регулировать свой аппетит. Но в ходе новой работы специалисты также выяснили, что это нарушает работу когнитивных функций.

Это навело ученых на мысль, что связь между кишечником и мозгом через блуждающий нерв играет какую-то роль в работе нашей памяти. В этот раз ученые сосредоточились на гормоне грелине, который отвечает за чувство голода.

Уровень грелина подскакивает каждый раз, когда человек голоден, и снижается, когда он сыт. Именно грелин посылает сигнал «хочу есть!» в гипоталамус.



Гипотеза, лежащая в основе нового исследования, заключается в том, что грелин может влиять на более широкие когнитивные функции, выходящие за рамки пищевого поведения. Чтобы подтвердить свои догадки, ученые провели эксперименты на лабораторных крысах.

У животных исследователи блокировали активность грелиновых рецепторов на нейронах кишечника. Это рецепторы, которые связываются с мозгом через блуждающий нерв в ответ на выделение грелина в кишечнике.



Таким образом, это исследование было сосредоточено специально на связи грелина с мозгом через блуждающий нерв. Когда ученые заблокировали этот гормон, мыши стали есть чаще, но маленькими порциями.

Это говорит о том, что мыши помнили, где находится еда. Но из-за кратковременных проблем с памятью они забывали, что недавно ели. У животных был нарушен определенный тип памяти, называемый эпизодической памятью, — пишут исследователи.

Это исследование еще раз доказало, что существует связь между работой кишечника и мозга. Возможно, новые данные помогут в разработке лечения дегенеративных заболеваний.