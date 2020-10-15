В ночные клубы Москвы будут пускать только по номерам телефонов
- 15 октября 2020, 12:36
- Эдуард Футурье, журналист «Ридуса», отдел политики
Впредь для входа в ночные клубы и бары Москвы нужно будет регистрировать свой номер телефона. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.
По его словам, регистрация номеров телефонов необходима для более эффективной борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
«Разумеется, сама по себе регистрация номеров телефонов не помешает распространению коронавируса. Однако в случае последующего выявления инфекции у кого-то из посетителей можно будет оповестить всех присутствовавших людей, что они оказались в зоне риска и должны оперативно пройти тестирование на COVID-19», — пояснил Собянин.
Ранее Центр организации дорожного движения правительства Москвы разместил на сайте госзакупок тендер на «работы по модернизации передвижных комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД» почти за 100 миллионов рублей. В результате передвижные камеры должны научиться фиксировать 50 новых правонарушений, в том числе нарушение режима самоизоляции (ст. 6.3 КоАП России).
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