Более 50% россиян усомнились в честности выборов в США

Всероссийский центр изучения общественного мнения обнародовал результаты опроса об отношении россиян к выборам президента США. Более 50% наших сограждан сказали, что сомневаются в справедливости американской избирательной системы, сообщил руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов.

Если мы говорим про непрямые выборы, то 66% россиян заявили о том, что такая система не способна обеспечить справедливость выборов. Противоположное мнение выразили только 16%, — отметил эксперт.

Также россиян спросили, как они относятся к голосованию по почте, которое активно используется в США. По словам Мамонова, 39% респондентов ответили, что данный способ волеизъявления «снижает честность». Обратного мнения придерживаются 38%. И только 7% опрошенных полагают, что голосование по почте — вполне приемлемая практика.

Ранее директор Некоммерческого фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев назвал избирательную систему США одной из самых худших в мире. По мнению политолога, американская избирательная система не предполагает проведения демократических выборов президента страны, поскольку главой государства зачастую становится не тот кандидат, который набрал большинство голосов избирателей.

Напомним, что 3 ноября в США состоятся выборы президента. В них в качестве кандидатов принимают участие действующий глава государства Дональд Трамп, представляющий республиканцев, и Джо Байден, баллотирующийся от демократов.

Более миллиона американцев проголосовали досрочно.