Как российское правительство поддерживает IT-разработчиков

В 2020 году Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ выделит 7,1 миллиарда рублей на гранты для разработчиков цифровых продуктов. Операторами выступают Фонд «Сколково», Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ) и Фонд содействия инновациям (ФСИ).

Программа Фонда содействия инновациям ориентирована на развитие IT-стартапов. В рамках этой программы можно получить финансирование в размере до 20 миллионов рублей. Российский фонд развития информационных технологий предлагает гранты до 300 миллионов рублей на разработку отечественного программного обеспечения. А в фонде «Сколково» компании смогут получить до 80 миллионов рублей на пилотное внедрение онлайн-сервисов.

Кроме того, правительство запустило программу льготного кредитования для российских IT-компаний, рассказал в интервью ridus.ru исполнительный директор АРПП «Отечественный софт» Ренат Лашин.

Как ожидается, кредиты, максимальный объем которых должен составить в этом году порядка 30 миллиардов рублей, в большей степени закроют вопросы, связанные с внедрением отечественных решений. Ставка для заемщиков составит от одного до пяти процентов. В 2019 году максимальный объем кредита на проект составляет пять миллиардов рублей, на программу (комплекс проектов) — десять миллиардов рублей. Льготное кредитование заемщиков предусматривается до конца 2024 года, — отметил эксперт.

IT-отрасль давно стала локомотивом развития мировой экономики. Однако российские разработчики не имеют таких ресурсов, которыми располагают западные цифровые корпорации. Они не в состоянии конкурировать с зарубежными компаниями на равных. Таким образом, поддержка отечественных IT-предприятий со стороны государства жизненно необходима, добавил Лашин.

«На мой взгляд, правительственные меры поддержки IТ-индустрии являются наиболее значимыми для повышения конкурентоспособности отечественной отрасли разработки ПО. С 2018 года темпы роста той части IT-отрасли России, которая не связана с продажей оборудования, превышают 12% в год. И во многом это происходит благодаря политике импортозамещения в сфере программного обеспечения», — подчеркнул исполнительный директор АРПП «Отечественный софт».

В 2021 году вступит в силу принятый в июне закон о налоговых льготах для IT-компаний. В частности, налог на прибыль будет снижен с 20% до 3%, а ставка страховых взносов уменьшится с 14% до 7,6%.

«Налоговый маневр, наращивание образовательных программ в IT, поощрение и поддержка стартапов — каждая из этих мер не сенсация, но все вместе они обеспечат быстрое развитие российской „цифры“ в частном и государственном секторе», — заявил ранее член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.