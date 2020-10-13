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Глава Верховного суда предложил дополнить УК понятием «уголовный проступок»

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© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Глава Верховного суда России Вячеслав Лебедев предложил внести в уголовное законодательство понятие «уголовный проступок».

Речь идет о преступном деянии, которое было совершено впервые и не повлекло каких-либо тяжких последствий. Лебедев считает, что гражданин, совершивший «уголовный проступок», должен освобождаться не только от наказания в виде лишения свободы, но и от всевозможных ограничений.

Вячеслав Лебедев напомнил, что в УК РФ предусмотрено 84 состава преступлений, которые не наказываются лишением свободы. Всего в 2019 году за подобные преступления были осуждены 24,9 тысячи лиц. Из них 16,6 тысячи граждан пошли на нарушение закона первый раз в жизни.

В связи с судимостью за преступления небольшой тяжести на осужденных возлагаются порядка 80 установленных законом запретов и ограничений, в том числе в выборе профессиональной деятельности, в избирательной, гражданско-правовой и иных сферах. Таким образом, наличие судимости препятствует социализации граждан, трудоустройству, получению финансовых услуг, — пишет Вячеслав Лебедев в своей статье для «Российской газеты».

По мнению главы Верховного суда, наличие запретов и ограничений не соответствует принципам справедливости и гуманизма.

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