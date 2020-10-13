В РАН объяснили массовую гибель морских животных у побережья Камчатки

К гибели морских животных у побережья Камчатки привели исключительно природные явления, а не техногенная катастрофа, о чем неоднократно говорили ранее. К такому заключению пришли ученые в Российской академии наук.

Взятые с мест гибели животных пробы показали отсутствие в воде химических соединений, которые могли бы вызвать столь массовое отравление гидробионтов. Версию, которая указывает на те или иные сейсмические явления, мы тоже отвергаем. Никаких масштабных сейсмических событий в это время на Камчатке не наблюдается. Выходит, что гибель морских обитателей — исключительно природное явление. Мы зафиксировали цветение водорослей, выделяющих токсины, — рассказал вице-президент РАН Андрей Адрианов в ходе круглого стола, который проходил в Общественной палате РФ.

Адрианов отметил, что в пробах, взятых с мест гибели гидробионтов, найдены незначительные превышения ПДК по нефтеводородам, фосфат-ионам и пестицидам.

Росприроднадзор также не обнаружил в пробах значительного превышения ядовитых химических соединений, сообщила глава ведомства Светлана Радионова.

«Мы взяли пробы неподалёку от Козельского полигона и в реке Мутнушка. Мы не видим там таких превышений, которые могут привести к последствиям, которые мы здесь обсуждаем», — сказала Радионова.

О предполагаемом загрязнении акватории Авачинского залива стало известно из социальных сетей несколько дней назад. В Twitter, «ВКонтакте», Facebook практически одновременно появились тысячи гневных записей с одними и теми же фотографиями. На них видно множество выброшенных на берег морских ежей, звезд, несколько осьминогов и морской котик. Руководитель Камчатского края Владимир Солодов сразу же взял ситуацию под личный контроль.