Фадеев о новых законопроектах президента: Путин усиливает в РФ демократию

Принятые Госдумой в первом чтении законопроекты, которые были инициированы президентом России Владимиром Путиным, направлены на усиление в стране демократии. Такое мнение высказал в интервью ridus.ru председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев.

Напомним, что Госдума рассмотрела сегодня три законопроекта, внесенные Владимиром Путиным. Первый документ устанавливает новый порядок формирования правительства при участии нижней палаты парламента. Второй законопроект дает КС право проверять принимаемые в стране законы на соответствие Конституции. Третий документ обязывает Совет Федерации участвовать в назначении прокуроров.

Инициативы в точности соответствуют поправкам, которые были внесены в Конституцию по итогам всенародного голосования. Изменения усилят представительную власть, а значит, они, безусловно, направлены на усиление демократии в нашей стране, — прокомментировал Валерий Фадеев.

«Теперь председателю правительства, вице-премьерам и министрам придется более качественно отчитываться перед Госдумой за свои действия, поскольку нижняя палата будет участвовать в назначении этих людей. С другой стороны, повысится ответственность самой Госдумы. Одно дело — критиковать политику правительства, а другое — участвовать вместе с президентом в назначении министров. Кроме того, рассматриваемые Госдумой законопроекты будут впредь проходить решающую экспертизу в Конституционном суде. Это тоже большой плюс», — заключил глава СПЧ.