Госдума приняла в первом чтении закон о новом порядке назначения прокуроров

Госдума приняла в первом чтении президентские поправки в закон о прокуратуре, согласно которым генеральный прокурор, его заместители, прокуроры регионов РФ, главы военных и других специализированных прокуратур назначаются на должность лишь после консультаций с Советом Федерации.

На подготовку заключения по кандидатуре на должность генерального прокурора Совфеду отводится ровно неделя со дня получения представления. На консультации по заместителю генпрокурора — также неделя, а по прокурорам субъектов РФ — десять дней, передает ТАСС.

Ранее Госдума приняла в первом чтении президентский законопроект, дающий Конституционному суду право выносить постановления об исполнении решений межгосударственных органов, а также законопроект о правительстве.

