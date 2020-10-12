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Центробанк предупредил о грядущем росте цен

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© МО РФ

© МО РФ

Ослабление рубля может вызвать рост цен на товары, предупреждает Центробанк РФ.

Как сообщается в аналитическом обзоре ЦБ, в октябре наблюдается подорожание непродовольственных товаров.

При этом рост цен на продукты замедлился на фоне расширения предложения.

Повторное усиление ограничительных мер в связи с коронавирусом также может сказаться на текущей ценовой динамике. Особенно пострадает от ограничений сфера услуг.

В 2020 году инфляция составит 3,7−4,2%, а в 2021-м она достигнет 4% и сохранится примерно на этом уровне, приводит данные Банка России URA.RU.

Ранее экономист Константин Селянин предупредил россиян, что пандемия коронавируса вызовет рост цен на целый ряд продуктов питания. По его словам, подорожание начнется еще до конца этого года.

© Оксана Викторова/Коллаж/Ridus

© Оксана Викторова/Коллаж/Ridus

Селянин отметил, что наиболее тяжелая ситуация с ценами складывается на зерновом рынке. Как утверждает эксперт, дорожает пшеница — злак, являющийся сырьем для множества продуктов питания, начиная с обычного белого хлеба.

Кроме того, в 2021 году следует ожидать также роста цен на коммунальные услуги. Согласно макропрогнозу Минэкономразвития, с июля 2021 года тарифы на газ и электроэнергию для населения планируется повысить на 3% и 5% соответственно. Кроме того, с января 2021 года должны вырасти на 3,7% тарифы на пассажирские железнодорожные перевозки.

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