Названо число погибших в Карабахе военных с армянской стороны

Армия обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) сообщила о еще 45 военных, погибших в зоне конфликта.

Таким образом, общее число погибших в Карабахе военных с армянской стороны достигло 525, сообщает Единый информационный центр при кабмине Армении.

Ранее омбудсмен НКР Артак Бегларян сообщил, что с начала возобновившегося с 27 сентября военного конфликта в Нагорном Карабахе погибли 25 мирных жителей, еще 102 человека ранены.

В свою очередь пресс-служба МЧС НКР информировала, что за весь период эскалации конфликта саперы нашли в Степанакерте 180 неразорвавшихся кассетных бомб. По данным пресс-службы, эти запрещенные конвенцией боеприпасы были сброшены самолетами ВС Азербайджана.

Напомним, 10 октября в Москве состоялись трехсторонние консультации министров иностранных дел Армении, Азербайджана и России, по итогам которых представители Еревана и Баку договорились о прекращении огня в гуманитарных целях и о будущих переговорах с целью скорейшего достижения мирного урегулирования.



Режим прекращения огня начал действовать 10 октября в 12 часов, но почти сразу же Армения и Азербайджан обменялись первыми обвинениями в его нарушении.

Недавно стало известно, что Генеральная прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело о «незаконном пересечении границы», «публичных призывах к терроризму» и «публичных призывах против государства» в отношении российского военного журналиста Семена Пегова. Его обвиняют в том, что он проник через территорию Армении «в Ханкенди и другие оккупированные населенные пункты» непризнанной Нагорно-Карабахской Республики, территорию которой Баку считает своей. По версии генпрокуратуры закавказского государства, военкор «вступил в преступную связь» с находящимися там лицами.