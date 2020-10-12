Молодой человек обстрелял автобус в Нижегородской области. Есть жертвы
- 12 октября 2020, 17:56
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В результате обстрела рейсового автобуса возле поселка Большеорловское Нижегородской области
погибли три человека, еще трое ранены.
От огнестрельных ранений скончались трое мужчин, пострадавшие две женщины и один мужчина госпитализированы.
Огонь на остановке открыл молодой человек. Он стрелял из охотничьего ружья.
По свидетельству очевидцев, мужчина заранее готовился к нападению. Он ждал автобус около остановки.
Устроив стрельбу, злоумышленник скрылся с места преступления.
Как сообщает Life Shot, мужчина убежал в лес, при себе у него ружье и рюкзак.
В настоящее время на его поиски поднимают полицию и лесников.
Пострадавшим оказывают помощь на месте.
По данным Baza, автобус обстрелял 18-летний Даниил Монахов из Нижнего Новгорода, гостивший в селе Большеорловское у бабушки. С собой у него два ружья.
Как рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах, по предварительным данным, причиной стрельбы стал конфликт между Монаховым и его бабушкой. В итоге он ранил женщину из ружья. Сейчас ее состояние оценивается как крайне тяжелое. По словам источника, молодой человек был в невменяемом состоянии.
Войти через социальные сети: