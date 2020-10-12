Молодой человек обстрелял автобус в Нижегородской области. Есть жертвы

В результате обстрела рейсового автобуса возле поселка Большеорловское Нижегородской области

погибли три человека, еще трое ранены.

От огнестрельных ранений скончались трое мужчин, пострадавшие две женщины и один мужчина госпитализированы.

Огонь на остановке открыл молодой человек. Он стрелял из охотничьего ружья.

По свидетельству очевидцев, мужчина заранее готовился к нападению. Он ждал автобус около остановки.

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Устроив стрельбу, злоумышленник скрылся с места преступления.

Как сообщает Life Shot, мужчина убежал в лес, при себе у него ружье и рюкзак.

В настоящее время на его поиски поднимают полицию и лесников.

Пострадавшим оказывают помощь на месте.

По данным Baza, автобус обстрелял 18-летний Даниил Монахов из Нижнего Новгорода, гостивший в селе Большеорловское у бабушки. С собой у него два ружья.

Как рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах, по предварительным данным, причиной стрельбы стал конфликт между Монаховым и его бабушкой. В итоге он ранил женщину из ружья. Сейчас ее состояние оценивается как крайне тяжелое. По словам источника, молодой человек был в невменяемом состоянии.