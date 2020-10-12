найти ×
   
  • USD -0.00
    77.02
  • EUR +0.29
    91.00
СохранитьСохранено0
×

-105539

Молодой человек обстрелял автобус в Нижегородской области. Есть жертвы

Small f1a6d446e0
© vk.com

© vk.com

В результате обстрела рейсового автобуса возле поселка Большеорловское Нижегородской области
погибли три человека, еще трое ранены.

От огнестрельных ранений скончались трое мужчин, пострадавшие две женщины и один мужчина госпитализированы.

Огонь на остановке открыл молодой человек. Он стрелял из охотничьего ружья.

По свидетельству очевидцев, мужчина заранее готовился к нападению. Он ждал автобус около остановки.

NN.RU Новости Нижнего Новгорода © Facebook.com

NN.RU Новости Нижнего Новгорода © Facebook.com

Устроив стрельбу, злоумышленник скрылся с места преступления.

Как сообщает Life Shot, мужчина убежал в лес, при себе у него ружье и рюкзак.

В настоящее время на его поиски поднимают полицию и лесников.

Пострадавшим оказывают помощь на месте.

По данным Baza, автобус обстрелял 18-летний Даниил Монахов из Нижнего Новгорода, гостивший в селе Большеорловское у бабушки. С собой у него два ружья.

Как рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах, по предварительным данным, причиной стрельбы стал конфликт между Монаховым и его бабушкой. В итоге он ранил женщину из ружья. Сейчас ее состояние оценивается как крайне тяжелое. По словам источника, молодой человек был в невменяемом состоянии.

© Mash

© Mash

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Военное дело
Ни у кого такой долго не будет: эксперт оценил запуск «Циркона»
0015066читать позжечитаю позже
Общество
Каменоломни, подземные реки, карст: какие опасности таят недра Москвы
007433читать позжечитаю позже

главное


Спорт
А нужен ли России такой футбол

О судьях, ВАР, «Зените» и «Газпроме».

20241751читать позжечитаю позже

Политика
Общество
Война за будущее: удастся ли выбить фашистов из Россоши01 мая

В год 75-летия Победы местные патриоты продолжают вести бои с коллаборационизмом.

139844172читать позжечитаю позже
Новости SMI.FM