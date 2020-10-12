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Военные США повышают надежность работы спутников WGS

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© Boeing

© Boeing

Американская корпорация Boeing продолжает крупнейший проект по производству нового поколения военных спутников связи. Системой спутников активно пользуются Министерство обороны Соединенных Штатов, Министерство национальной обороны Канады и Министерство обороны Австралии.

Широкополосный спутник Global SATCOM (WGS) 11-го поколения уже находится в заключительной стадии разработки. А на днях стало известно, что к проекту подключается компания Boeing, которая в 2024 году займется производством и выпуском спутников.

Напомним, что система WGS состоит из космического сегмента (спутники), контролирующего сегмента (операторы) и конечного сегмента (потребители). Разработчики уверены, что с помощью спутников нового поколения можно с высокой скоростью передавать данные между кораблями, подводными лодками, проводить видеоконференции в защищенном режиме, а также получать информацию о погоде.

Впервые запущенная в 2007 году, система спутников WGS продолжает расти в размерах и усложняться. Созданная в дополнение к существующим спутникам оборонной спутниковой связи (DSCS) и глобальной широковещательной службы (GBS), WGS в настоящее время состоит из десяти спутников.

Эти спутники обеспечивают глобальную систему связи Вооруженных сил США, а также Австралии, Канады, Дании, Люксембурга, Новой Зеландии, Нидерландов, Чешской Республики и Норвегии.

По данным Boeing, новая система WGS-11+, которая готовится к 2024 году, будет обладать гораздо большими возможностями, чем ее предшественники. Система займется поддержкой связи и передачи данных для разведки и других военных нужд.

WGS-11+ использует более узкие точечные лучи для обеспечения надежного соединения именно там, где это необходимо. Это минимизирует потерю качества связи, а также вероятность перехвата сигнала, пояснили разработчики.
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