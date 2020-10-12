Военные США повышают надежность работы спутников WGS

Американская корпорация Boeing продолжает крупнейший проект по производству нового поколения военных спутников связи. Системой спутников активно пользуются Министерство обороны Соединенных Штатов, Министерство национальной обороны Канады и Министерство обороны Австралии.

Широкополосный спутник Global SATCOM (WGS) 11-го поколения уже находится в заключительной стадии разработки. А на днях стало известно, что к проекту подключается компания Boeing, которая в 2024 году займется производством и выпуском спутников.

Напомним, что система WGS состоит из космического сегмента (спутники), контролирующего сегмента (операторы) и конечного сегмента (потребители). Разработчики уверены, что с помощью спутников нового поколения можно с высокой скоростью передавать данные между кораблями, подводными лодками, проводить видеоконференции в защищенном режиме, а также получать информацию о погоде.

Впервые запущенная в 2007 году, система спутников WGS продолжает расти в размерах и усложняться. Созданная в дополнение к существующим спутникам оборонной спутниковой связи (DSCS) и глобальной широковещательной службы (GBS), WGS в настоящее время состоит из десяти спутников.

Эти спутники обеспечивают глобальную систему связи Вооруженных сил США, а также Австралии, Канады, Дании, Люксембурга, Новой Зеландии, Нидерландов, Чешской Республики и Норвегии.



По данным Boeing, новая система WGS-11+, которая готовится к 2024 году, будет обладать гораздо большими возможностями, чем ее предшественники. Система займется поддержкой связи и передачи данных для разведки и других военных нужд.