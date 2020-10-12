Ученые выяснили, как долго коронавирус может жить на экране смартфона

Команда ученых из CSIRO (Австралийское национальное научное агентство) обнаружила, что вирус SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19, может выживать на поверхности до 28 дней.

Специалисты исследовали выживаемость вируса на различных поверхностях: стекле, банкнотах, мобильном телефоне и нержавеющей стали.

Наше исследование показало, что SARS-CoV-2 может выживать при более низких температурах на непористых или гладких поверхностях, таких как стекло, нержавеющая сталь и винил. На тканях, бумаге и банкнотах вирус держится чуть хуже, но все равно может находиться длительное время. В очередной раз удалось доказать, что вирус действительно остается жизнеспособным на различных поверхностях. Это поможет точно прогнозировать его распространение, — пишут ученые.

Исследование австралийских ученых показало, что SARS-CoV-2, в отличие от большинства вирусов, прекрасно чувствует себя вне носителя. Оставаясь на поверхности длительное время, вирус получает больше шансов попасть к человеку.

Это еще раз доказывает необходимость соблюдать гигиену и тщательно дезинфицировать поверхности во время пандемии. Также крайне важно мыть руки с мылом или пользоваться антисептиком после прогулок.

В ходе эксперимента выяснилось, что при 20 °C, что примерно соответствует комнатной температуре, вирус был чрезвычайно устойчивым. Он мог сохраняться в течение 28 дней на гладких поверхностях, таких как стекло, мобильные телефоны и банкноты.

Например, аналогичные эксперименты с гриппом А показали, что он выжил на поверхности в течение 17 дней, что подчеркивает, насколько устойчивым является SARS-CoV-2, — уточнили специалисты.

Дальнейшие эксперименты проводились при 30 °C и 40 °C, причем время выживания уменьшалось по мере повышения температуры. Исследование также проводилось в темноте, чтобы устранить эффект ультрафиолетового излучения, поскольку исследования показали, что прямые солнечные лучи могут быстро инактивировать вирус.



Важно понимать, что все эксперименты проводятся в лабораториях, где условия приближены к идеалу. В жизни таких условий добиться крайне сложно. Но это не говорит о том, что вирус неопасен. Он может чуть меньше жить в реальной жизни, но все равно SARS-CoV-2 остается на поверхностях. Гигиена рук, проветривание и уборка квартиры — это то, что мы можем сделать для нашей профилактики, — рассказал ridus.ru российский вирусолог, доктор медицинских наук, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Авторы нового исследования еще изучают выживаемость вируса в различных условиях. На сегодняшний день известно, что при условиях, максимально приближенных к реальной жизни, вирус может сохраняться на поверхностях не менее двух недель.