На свободу выпустили двух участников встречи с Лукашенко в СИЗО

После встречи в СИЗО КГБ с президентом Белоруссии Александром Лукашенко меру пресечения изменили директору компании PandaDoc Дмитрию Рабцевичу и бизнесмену Юрию Воскресенскому, который является членом инициативной группы экс-кандидата в президенты республики Виктора Бабарико.

Эта информация прозвучала в эфире телеканала «Беларусь-1».

Как сообщает TUT. BY, выйдя на свободу, Воскресенский рассказал, что встреча с Лукашенко местами проходила на повышенных тонах, однако закончилась конструктивно.

По словам бизнесмена, ему поручили подготовить предложения к поправкам в конституцию и по освобождению ряда лиц, которые «оказались не так общественно опасными» для страны, как поначалу казались.

Напомним, накануне Лукашенко встретился в СИЗО КГБ с содержащимися под стражей представителями оппозиции и обсудил с ними конституцию. Встреча продолжалась четыре с половиной часа, однако содержание беседы участники общим решением оставили в тайне.

Позже в Сети был опубликован фрагмент видеозаписи прошедшей встречи, в котором белорусский лидер заявляет, что «конституцию на улице не напишешь».

Как писал ранее ridus.ru, в воскресенье, 11 октября, разгонять протестующих в Минске стали с особой жестокостью. Опубликовано видео, на котором неизвестные в балаклавах применяют дубинки в отношении демонстрантов.