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Смертельное ДТП на Кутузовском проспекте попало на видео

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© vk.com

© vk.com

На Кутузовском проспекте в Москве столкнулись пять автомобилей, в результате чего погиб человек.

По неустановленным пока причинам, водитель BMW выехал на встречную полосу и врезался в машину скорой помощи.

Момент аварии попал на видео.

На кадрах видно, как BMW совершает обгон, а затем вылетает на встречку, где сталкивается со скорой.

Как сообщает корреспондент радиостанции «Говорит Москва», от сильного удара кузов BMW деформировался и водителя зажало в салоне.

По информации «РЕН ТВ», находившийся за рулем BMW мужчина погиб, а 52-летний водитель скорой пострадал.

«Машина скорой помощи ехала без пассажиров на вызов», — приводит телеканал сообщение столичного Дептранса. В ведомстве также уточнили, что движение в сторону центра организовано по полосе встречного направления.

Всего пострадали трое человек, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

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