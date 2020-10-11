Смертельное ДТП на Кутузовском проспекте попало на видео
- 11 октября 2020, 21:31
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
На Кутузовском проспекте в Москве столкнулись пять автомобилей, в результате чего погиб человек.
По неустановленным пока причинам, водитель BMW выехал на встречную полосу и врезался в машину скорой помощи.
Момент аварии попал на видео.
На кадрах видно, как BMW совершает обгон, а затем вылетает на встречку, где сталкивается со скорой.
Как сообщает корреспондент радиостанции «Говорит Москва», от сильного удара кузов BMW деформировался и водителя зажало в салоне.
По информации «РЕН ТВ», находившийся за рулем BMW мужчина погиб, а 52-летний водитель скорой пострадал.
«Машина скорой помощи ехала без пассажиров на вызов», — приводит телеканал сообщение столичного Дептранса. В ведомстве также уточнили, что движение в сторону центра организовано по полосе встречного направления.
Всего пострадали трое человек, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
Войти через социальные сети: