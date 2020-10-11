Вирусолог констатировал начало второй волны COVID-19 в России

Профессор кафедры вирусологии Института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский не исключил, что вторая волна пандемии в России началась, о чем свидетельствует рекордный прирост числа заболевших COVID-19.

Так он прокомментировал сообщение оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, согласно которому число новых случаев заболевания в РФ превышает пиковые весенние показатели уже третий день подряд и составляет 13 634 человека.

По словам Аграновского, это и есть та самая «вторая волна», о наступлении которой уже несколько недель трубят СМИ.

При этом эксперт считает, что на самом деле не так важно, первая это волна или вторая. Он пояснил, что рост количества случаев заражения коронавирусом наблюдался еще в середине сентября, но тогда он был слишком ничтожен, чтобы делать громкие заявления.

«Сейчас мы видим совершенно иную картину. Да, можно сказать, что вторая волна COVID-19 началась, особенно это заметно по Москве», — заявил вирусолог в беседе с ФАН.

© Владимир Гердо/ТАСС

Он также выразил надежду на то, что приближение к пику заболеваемости не вынудит местные власти вводить какие-то строгие меры.

Аграновский отметил, что, хотя вводившиеся в разгар пандемии ограничительные мероприятия в целом оправдали себя, некоторые из них оказались просто безобразными. «Например, крайне неудачной оказалась идея штрафовать владельцев автомобилей, передвигающихся по городу без пропуска», — уточнил он в интервью изданию.

По его мнению, такая мера никак не поспособствовала борьбе с эпидемией, поскольку человек, передвигающийся на личном автомобиле, максимально изолирован от остальных граждан, в отличие от тех, кто ходит пешком и пользуется общественным транспортом.

Эксперт подчеркнул, что данное ограничение вызвало у народа раздражение.

Другие же меры, по словам собеседника ФАН, оказались вполне оправданными. Самыми важными из них он назвал использование масок. Однако вирусолог обратил внимание на то, что работают они только тогда, когда ими пользуются все. «Если же довольно большой процент населения пренебрегает своей безопасностью, под ударом в итоге оказываются все», — подытожил Аграновский.

По данным оперштаба, в Москве за минувшие сутки был зафиксирован рекордный прирост случаев COVID-19 — 4501. Это самый высокий показатель с середины мая.

Как писал ранее ridus.ru, вирусолог Анатолий Альтштейн сообщил, что число летальных исходов от коронавируса в России начнет расти примерно через неделю после роста заболеваемости.