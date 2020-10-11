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Ирина Роднина раскритиковала телешоу «Ледниковый период»

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© Антон Новодережкин/ТАСС

© Антон Новодережкин/ТАСС

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина подвергла резкой критике шоу Первого канала «Ледниковый период».

Свою нелюбовь к этой программе она объяснила тем, что привыкла к качественному фигурному катанию.

Знаменитая фигуристка призналась, что самодеятельность ей не по душе.

«Почему я должна смотреть на самодеятельность? Когда в паре один профессиональный спортсмен, а второй на коньках едва умеет стоять», — заявила Роднина в интервью «Советскому спорту».

При этом она добавила, что не осуждает зрителей, которым интересен этот проект. «Конечно, пусть люди лучше смотрят такие шоу, чем «Улицы разбитых фонарей», — сказала прославленная спортсменка в беседе с изданием.

© AP/TASS

© AP/TASS

Ранее Роднина уже не раз довольно нелестно высказывалась о «Ледниковом периоде», называя эту программу «Муму фигурного катания» и сравнивая его с «КВНовским шоу».

В свое время Роднина также раскритиковала работу тренера Татьяны Тарасовой в качестве телекомментатора, заявив, что комментировать соревнования должны профессионалы своего дела, «а не просто трепачи».

Примечательно, что с 1974 по 1980 год Ирина Роднина выступала в паре с Александром Зайцевым под руководством Татьяны Тарасовой.

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