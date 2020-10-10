Живущие в Китае россияне рассказали о борьбе с COVID-19 в этой стране

Проживающие в Китае граждане РФ рассказали о том, что помогло этой стране избежать второй волны коронавируса.

По их словам, основными факторами успешной борьбы с COVID-19 стали «отработанная система» и соблюдение местными жителями мер предосторожности.

Россияне признают, что жизнь в Китае давно вернулась в нормальный ритм. Лишь в Гонконге время от времени объявляют какие-то вспышки, но очень быстро весь ажиотаж сходит на нет.

«У китайцев вся система отработана, хватает ресурсов на все», — заявил в интервью «Вечерней Москве» житель пригорода Гуаньчжоу Александр.

Он отметил, что китайцы следуют призывам властей «не расслабляться» и соблюдают меры безопасности. Кроме того, на локальные вспышки инфекции руководство страны реагирует оперативно.

«Например, в июне в Пекине начался резкий рост распространения болезни, но очаг заражения был быстро подавлен, — вспоминает Александр. — Справились за две недели. Даже весь город не закрывали».

В свою очередь житель Шанхая Андрей рассказал, какие ограничительные меры сохраняются в Китае. В частности, все приезжающие из-за границы проходят двухнедельный карантин. Кроме того, в некоторых организациях сотрудникам и посетителям измеряют температуру, а иногда просят предоставить личные данные.

По словам Андрея, у каждого местного жителя на смартфон загружена специальная программа, фиксирующая так называемый код здоровья и отслеживающая перемещения владельца телефона. «Если человек не посещал участки с высокими показателями заражения, ему присваивается зеленый код, в противном случае — красный», — пояснил он в беседе с изданием.

При этом соблюдение карантина отслеживается в Китае довольно строго: на нарушителя могут надеть специальный браслет и повесить камеру видеонаблюдения перед дверью в квартиру.

По данным Worldmeter, за последние сутки в Китае было выявлено лишь 15 новых случаев COVID-19. Общее число заразившихся коронавирусом в стране составляет 85 536 человек, летальных исходов — 4634.

В России суточный прирост случаев заболевания стал максимальным с начала пандемии — 12 846. Всего в стране коронавирусом заразились 1 285 084 человека. Полностью выздоровели 1 016 202 пациента, скончались — 22 454.

Ранее в ВОЗ сообщили о рекордном приросте случаев COVID-19, зафиксированном в мире за сутки.

