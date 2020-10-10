Новый премьер Киргизии назвал Россию стратегическим партнером

Парламент Киргизии утвердил в должности премьер-министра основателя партии «Мекенчил» Садыра Жапарова, который в августе 2017 года был приговорен к 11 с половиной годам лишения свободы с содержанием в колонии усиленного режима.

Напомним, во время акций протеста, начавшихся в Бишкеке после выборов в парламент, Жапаров был освобожден своими сторонниками из колонии, где отбывал наказание.

После избрания главой правительства Жапаров предложил оставить без изменений состав и структуру кабмина.

Выступая в парламенте, он заявил о необходимости проведения новых парламентских выборов, а также призвал соблюдать закон.

Премьер также отметил важность конституционной реформы, которую следует провести с участием всех политических сил страны.

Кроме того, Жапаров заявил, что Россия останется стратегическим партнером Киргизии. «С Россией нас связывают исторические связи, — цитирует его „Интерфакс“. — Киргизия связана с Россией в геополитическом плане, в военном сотрудничестве».

Как писал ранее ridus.ru, 4 октября в Киргизии прошли выборы в парламент страны. Оппозиция не согласилась с их результатами и потребовала проведения нового голосования. В Бишкеке начались протесты, которые переросли в беспорядки. Митингующие захватили здание парламента страны. Затем толпа направилась к СИЗО, где содержался экс-президент республики Алмазбек Атамбаев. Протестующие освободили бывшего президента, а также экс-депутата Садыра Жапарова.

В субботу, 10 октября, сотрудники спецподразделения милиции задержали бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева в рамках уголовного дела об организации массовых беспорядков в Бишкеке.