Солодов пригласил зарубежных ученых для выявления причин загрязнения воды

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов предложил зарубежным ученым присоединиться к расследованию экологического происшествия в акватории Авачинского залива.

«Я написал сотрудникам MIT, CalTech, Пекинского университета и Университета Токио. Необходимо собрать и услышать все экспертные мнения и опыт других стран в этих вопросах. Для меня очень важно найти истинную причину экологического происшествия на Камчатке», — сообщил Солодов.

О загрязнении акватории Авачинского залива стало известно из социальных сетей несколько дней назад. В Twitter, «ВКонтакте», Facebook практически одновременно появились тысячи гневных записей с одними и теми же фотографиями. На них видно множество выброшенных на берег морских ежей, звезд, несколько осьминогов и морской котик. Владимир Солодов сразу же взял ситуацию под личный контроль.

