Солодов пригласил зарубежных ученых для выявления причин загрязнения воды
- 10 октября 2020, 13:04
- Эдуард Футурье, журналист «Ридуса», отдел политики
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов предложил зарубежным ученым присоединиться к расследованию экологического происшествия в акватории Авачинского залива.
«Я написал сотрудникам MIT, CalTech, Пекинского университета и Университета Токио. Необходимо собрать и услышать все экспертные мнения и опыт других стран в этих вопросах. Для меня очень важно найти истинную причину экологического происшествия на Камчатке», — сообщил Солодов.
О загрязнении акватории Авачинского залива стало известно из социальных сетей несколько дней назад. В Twitter, «ВКонтакте», Facebook практически одновременно появились тысячи гневных записей с одними и теми же фотографиями. На них видно множество выброшенных на берег морских ежей, звезд, несколько осьминогов и морской котик. Владимир Солодов сразу же взял ситуацию под личный контроль.
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