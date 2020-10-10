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В Италию пришла вторая волна коронавируса

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»

В Италии число новых ежедневных случаев коронавируса перевалило за 5000 человек. Италия «догнала» другие страны — Великобританию, Францию и Испанию, куда пришла вторая волна коронавируса.

Ситуация в стране находится в критическом состоянии. Свободных коек в больницах становится все меньше. В пятницу в Италии было зарегистрировано 5372 новых случая заболевания, что почти на 1000 больше, чем в четверг, — заявил Вальтер Риккарди, член исполнительного комитета ВОЗ.

Местные эксперты прогнозируют, что теперь ежедневное количество заболевших не опустится ниже 5000 день, и число больных будет только расти. С середины апреля в стране не было зарегистрировано такого большого числа новых случаев заражения.

По количеству больных Италия все еще значительно отстает от Британии, Франции и Испании, которые регистрируют от 12 000 до 19 000 случаев за сутки.

Но Риккарди сказал, что Италия, вероятно, в скором времени догонит своих соседей. Во-первых, в стране началась второя волна вируса, а во-вторых, близится зима, когда начнется сезон гриппа и ОРВИ.

По мнению Риккарди, через несколько недель количество заболевших в стране достигнет отметки в 16 тысяч.

Правительство уже приступило к решению проблемы резкого роста числа случаев заболевания. С этой недели в стране стали обязательны маски не только в общественных местах, но и в помещениях.

По официальным данным, более 36 000 человек умерли от вируса в Италии, где строгий карантин продлился почти два месяца.

Местный министр здравоохранения заявил в пятницу, 9 октября, что если количество заболевших будет так быстро расти, то передвижение людей между регионами Италии может быть временно ограничено.

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