Составлен портрет посетителей московских баров

В августе — сентябре 2020 года чаще всего столичные бары посещали мужчины в возрасте 25−35 лет.

При этом их оказалось значительно больше, чем женщин — 57% против 43%.

За указанные два месяца также была проанализирована посещаемость популярных баров в Москве в пятницу и выходные дни.

Собранные данные компания Hot-WiFi выгрузила на площадку Яндекс. Аудитории, чтобы составить усредненный портрет посетителя баров.

В результате выяснилось, что посетители баров интересуются в основном темой IT, здоровья и красоты.

«Также высокий показатель отношения к категории путешественников и студентов», — приводит газета «Известия» сообщение компании.

Напомним, после трехмесячного перерыва, вызванного пандемией коронавируса, 23 июня возобновили свою работу кафе и рестораны. При этом в них должны соблюдаться профилактические меры. В частности, сотрудники обязаны носить маски.

Как заявил 9 октября первый замруководителя аппарата мэра столицы Алексей Немерюк, несмотря на ухудшение ситуации с коронавирусом в Москве, пока не рассматривается вопрос о закрытии баров, ночных клубов, караоке и непродовольственных магазинов. Он добавил, что на следующей неделе будут приняты дополнительные меры безопасности для предотвращения распространения COVID-19 в московских барах и ночных клубах, пишет издание.

В свою очередь мэр Москвы Сергей Собянин допустил, что ситуация с коронавирусом в столице может ухудшиться, и призвал горожан продержаться несколько месяцев до вакцинации.