Сделано важное открытие об антителах к COVID у диабетиков

Международная команда ученых провела исследование, в ходе которого проанализировала, почему смертность среди COVID-пациентов с диабетом выше, чем у людей без этого заболевания.

Авторы работы проанализировали антитела к SARS-CoV-2 у пациентов-диабетиков. Оказалось, что показатели антител такие же, как и у пациентов без диабета. Эти данные опровергают ранее выдвинутую гипотезу о том, что антитела влияют на тяжесть исхода болезни.

Кроме того, ученые обнаружили, что специфический ответ антител, связанный со спайковым белком вируса SARS-CoV-2, тесно связан с улучшением выживаемости, что укрепляет надежду на то, что вакцины, включающие этот же белок, будут особенно эффективными у пациентов с диабетом.

Исследование также показало, что более высокий уровень глюкозы в крови был тесно связан со смертностью COVID-19 у пациентов, независимо от того, страдали они диабетом или нет. Пациенты с сахарным диабетом, особенно диабетом 2 типа, имеют очень высокие риски тяжелого течения болезни и смерти от коронавируса.

Это подтверждает и мировая статистика. Например, в Великобритании около 30% людей, умерших от инфекции COVID-19, страдали диабетом.

Важно понимать, что вакцинацию проходят только здоровые люди. При болезни положен отвод от прививки. Но со многими хроническими заболеваниями можно вакцинироваться, например, от гриппа. Коронавирусная вакцина должна подходить и для пожилых, и для людей с хроническими заболеваниями, с тем же диабетом, если их общее состояние удовлетворительное, — пояснил ridus.ru российский вирусолог, доктор медицинских наук, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

В ходе исследования специалисты проанализировали реакцию IgG, IgM и IgA на множественные антигены SARS-CoV-2 у 509 пациентов с диагнозом COVID-19. Среди этих людей 139 (27,3%) имели сахарный диабет: 90 (17,7%) уже давно знали о своем диагнозе, в то время как 49 (9,6%) диагностировали диабет уже после госпитализации с коронавирусом.

После корректировки данных, где учитывался пол, возраст и другие заболевания, ученые сделали вывод, что диабет увеличивал риски смерти от коронавируса в 2,3 раза.

Кроме того, была обнаружена сильная связь между более высоким уровнем глюкозы и риском смерти. Причем статистическое моделирование показало, что каждое повышение уровня сахара в крови на 1,1 ммоль/л приводило к увеличению риска смерти от коронавируса на 14%.

