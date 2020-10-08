Предвыборный штаб Байдена не согласился переносить дебаты

Предвыборный штаб кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена не согласился на перенос даты вторых дебатов с 15 на 22 октября.

В штабе заявили, что собираются следовать изначальному расписанию, согласно которому третий и заключительный раунд должен пройти 22 октября.

По словам представителя штаба Кейт Бедингфилд, составлением расписания занимается не Трамп, а комиссия по президентским дебатам, которая в июне утвердила три даты — 29 сентября, 15 октября и 22 октября.

Она подчеркнула, что решение Трампа отказаться от участия в дебатах 15 октября, запланированных в виртуальном формате, не означает, что он может менять календарь, и самостоятельно выбирать новые даты. «Мы надеемся поучаствовать в последних дебатах, которые назначены на 22 октября, — приводит ее слова „Интерфакс“. — Трамп может появиться или снова не приходить. Это его выбор».

Решение провести вторые предвыборные дебаты 15 октября в виртуальном формате было вызвано лечением президента США от COVID-19. Трамп же отказался в них участвовать, а его штаб предложил провести оставшиеся дебаты 22 и 29 октября.

Напомним, первый раунд дебатов между действующим президентом США Дональдом Трампом и бывшим вице-президентом, кандидатом от Демократической партии Джо Байденом обернулся скандалом. Дискуссия между политиками вышла грубой даже по меркам Соединенных Штатов: оба политика отказались пожать руки, постоянно перебивали друг друга, хамили, пытались унижать соперника словами «клоун», «тявкать», обвиняли во лжи, а Байден даже в какой-то момент предложил Трампу «заткнуться», а потом назвал «щенком Путина». © © youtube.com

Вскоре после дебатов Трамп заболел коронавирусной инфекцией COVID-19, но быстро пошел на поправку. В настоящее время его жизни и здоровью ничто не угрожает, и глава государства демонстрирует готовность одержать победу на предстоящих выборах. На днях президент записал для американцев видеообращение, в котором призвал преодолеть страх перед новой болезнью.