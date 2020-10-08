Вручены награды 42-го Московского кинофестиваля

Гран-при 42-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) был присужден картине «Блокадный дневник» российского режиссера Андрея Зайцева.

«Этот приз за профессиональное мастерство… за послание, за то, что фильм говорит зрителю», — сказал на церемонии вручения наград председатель жюри основного конкурса ММКФ Тимур Бекмамбетов.

В основу ленты положены воспоминания поэтессы Ольги Берггольц и ее повесть «Дневные звезды», а также воспоминания блокадников, в том числе, писателя Даниила Гранина. Все персонажи в фильме реальны и не являются художественным вымыслом.

Специальным призом жюри была отмечена картина турецкого режиссера Эрдема Тепегеза «В тени».

Лучшим режиссером был назван британец Риши Пэлэм за фильм «Хильда». Премия за лучшую женскую роль досталась британской актрисе Меган Первис, исполнившей главную роль в «Хильде», а награды за лучшую мужскую роль был удостоен израильский актера Гур Бентвич («Как сыр в масле»).