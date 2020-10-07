Развеян главный миф о ношении масок на работе

Международная команда ученых провела исследование, в ходе которого выяснила, что ношение маски для лица не влияет на показатели когнитивной деятельности, когда человек находится в состоянии покоя или занимается физической работой.

В сильную жару работа в маске действительно затрудняет дыхание и может вызвать одышку. Но на работе мозга, концентрации внимания и скорости принятия решений маска никак не сказывается, — пишут исследователи.

Те, кому из-за работы приходится круглосуточно находиться в маске, часто отмечают, что у них нарушается частота дыхания. Со временем становится тяжело дышать, организму как будто не хватает кислорода.

Медики сразу же высказали свои опасения, что длительное ношение маски может негативно сказываться на когнитивной функции. Считалось, что маска повышает риски теплового стресса, из-за которого падает внимание и ухудшается память.

Иными словами, ношение маски негативно сказывается на умственной работе. Но в новом исследовании такая гипотеза не подтвердилась.

Маски для лица во время пандемии стали обязательными во многих странах. Гражданам рекомендуют носить лицевые повязки в общественном транспорте, в поликлиниках и местах, где соблюдение санитарной дистанции невозможно.

На улице или во время физических занятий маска вам точно не нужна. Нужно понимать, что даже в транспорте обычная тканевая или медицинская маска не гарантирует вам того, что вы не заразитесь. Старайтесь сохранять дистанцию, потому что это крайне важная мера безопасности, — пояснил ridus.ru заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев.

Теперь ученые уверены, что маски не представляют никакой опасности. В ходе исследования ученые провели эксперимент, в ходе которого предложили людям в масках пройти тесты по математике и задания на мелкую моторику.

Мы имитировали задачи, которые многие из нас вынуждены выполнять в масках. Хотя маски повышали вероятность теплового стресса и вызывали дискомфорт у участников, на качестве работы это никак не сказывалось. Единственное негативное последствие, которое возникло при работе в маске, — это появление одышки, — пишут авторы работы.

Специалисты сделали вывод, что маски для лица не ухудшают концентрацию внимания или показатели когнитивной деятельности, но они могут стать причиной возникновения сильной одышки и, как следствие,ограничения физической деятельности .