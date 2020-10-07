Специалисты не нашли гептил в пробах воды из Авачинского залива

Гептил не был обнаружен в пробах с мест загрязнения воды в Камчатском крае. Об этом сообщил губернаторов региона Владимир Солодов.

Ранее в соцсетях писали, что именно утечка гептила - токсичного компонента ракетного топлива - стала причиной массовой гибели морских животных и травмирования людей в зоне Авачинского залива.

При этом Солодов отметил, что версии о превышении в воде концентрации "некоторых веществ" все-таки подтверждаются. Но, по словам губернатора, это не могло привести к чрезвычайной ситуации, передает ТАСС.