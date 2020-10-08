Абсурд или необходимость: нужно ли вводить в России карантин

В последние дни в СМИ активно муссируется возможность введения жестких карантинных мер со второй половины октября. Ограничения могут быть введены не только в Москве, но и в других регионах.

По словам некоторых чиновников, новый карантин может оказаться более строгим, чем весенний. Чтобы разобраться в целесообразности подобных действий, «Ридус» обратился к ведущими экспертами в области вирусологии и эпидемиологии.

Предлагаю вместе открыть сайт Роспотребнадзора и посмотреть, написано ли где-то о критической эпидемиологической ситуации. Вы не найдете там этих слов. Также предлагаю посмотреть графики, согласно которым, эпидобстановка 2020 года ни чуть не хуже, чем в прошлом году. А в том году, нужно отметить, о коронавирусе никто не говорил. Весной было принято очень хитрое стратегическое решение — переложить полномочия на введения карантина на плечи местных чиновников, которые могут самостоятельно решать, нужен им карантин или нет. Я считаю, что карантин не нужен с точки зрения эпидобстановки, — пояснил ridus.ru эпидемиолог Игорь Гундаров.

Гундаров уверен, что пользы от нового карантина не будет. Эпидемия — это резкое увеличение заболеваемости, превышающее установленный допустимый порог. По мнению эпидемиолога, в России этот порог превышен не был.

Не лечит, а калечит

Ношение масок, поездки по пропускам и другие ограничения негативно сказываются на психологическом здоровье граждан. Помимо пандемии коронавируса, многих коснулись увольнения с работы, снижение дохода, болезни близких и кризис в личной жизни.

Также самоизоляция не лучшим образом сказалась и на физическом здоровье людей.

Я согласен с общими рекомендациями, согласно которым нужно мыть руки, проветривать комнаты, пожилым людям как-то ограничить посещение мест, где полно народа. Но сажать всех на жестких карантин — это абсурд. Самоизоляция ни чем хорошим не закончится. Это можно увидеть во весеннему карантину, когда рост заболевших резко не сократился, а вот количество смертей от других проблем пошло вверх. Я имею ввиду инсульты, инфаркты, онкологию другие заболевания. Запереть пенсионеров дома — это очень плохое решение, так как без свежего воздуха они только ухудшат свое самочувствие. Во всем должна быть адекватная мера, — рассказал ridus.ru заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев.

Вирусолог уверен, что нынешний рост заболеваемости не является критическим. По словам специалиста, эпидемия закончится к концу 2021 года из-за роста иммунитета у населения. Согласно последним данным, антитела к коронавирусу имеют 30−40% жителей России, в через пару месяцев этот показатель возрастет до 70%.

Зверев пояснил, что нужно быть осторожными, так как вирус никуда не делся, но впадать в истерию и запираться дома бессмысленно.

А все-таки, может посидим дома?

Тем не менее, рост числа заболевших многих пугает. СМИ публикуют пугающую статистику, в метро возобновили масочные рейды, а антисептики пропадают из аптек.

Российский вирусолог, доктор медицинских наук, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в разговоре с ridus.ru высказал свою обеспокоенность тем, что большинство несерьезно относится к росту заболевших.

Эпидобстановка не может быть нормальной, когда заболевших с каждым днем все больше и больше. Роспотребнадзор пишет, что меры контроля над пандемией нужно усилить. Я считаю, что этими вопросами занимаются знающие люди, и могут прогнозировать, чем закончится очередная вспышка. На кону стоит наше здоровье, и если вам рекомендуют поработать из дома, поменьше пользоваться общественным транспортом, то стоит прислушаться. Я считаю, что если карантин введут, то это будет необходимостью, а не вольностью, — пояснил ridus.ru вирусолог.

В новом интервью мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что пока никто не объявлял тотальный карантин, и он надеется, что удастся замедлить рост заболевших стандартными ограничительными мерами.