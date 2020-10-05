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Полицейский вымогал взятку у директора «Магнита», наказавшей вора зеленкой

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© wikipedia.org

© wikipedia.org

В подмосковных Люберцах директор местного «Магнита» обвинила сотрудника полиции в вымогательстве 50 тысяч рублей.

В ходе проверки выяснилось, что директор заставила вора, укравшего из магазина бутылку спиртного, намазать себе лицо зеленкой.

По версии следствия, участковый пригрозил женщине уголовным делом и потребовал 50 тысяч рублей, чтобы его не заводить. В тот же день она передала полицейскому требуемую сумму, но на следующий день написала на него заявление.

В результате стража порядка уволили из органов за совершение проступка, порочащего честь сотрудника ведомства.

В подмосковном главке СК в отношении экс-полицейского возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное с использованием служебного положения».

© СК РФ

© СК РФ

Обвинение ему пока не предъявлено, меру пресечения ему не избирали, сообщил источник «360» в правоохранительных органах.

Как писал ранее ridus.ru, по обвинению в получении взятки в Москве были задержаны трое сотрудников патрульно-постовой службы ОМВД по району Арбат. Установлена их причастность к получению незаконного денежного вознаграждения от гражданина за непривлечение его к уголовной ответственности по основаниям, не соответствующим действительности.

Также сообщалось о задержании двух замначальников следственного департамента МВД, подозреваемых в получении крупной взятки.

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Толпа освободила из СИЗО бывшего президента Киргизии Атамбаева

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© Twitter

© Twitter

Участники протестных акций в Бишкеке после захвата здания парламента Киргизии освободили из следственного изолятора Госкомитета Нацбезопасности бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. Также из колонии в селе Молдовановка на свободу выпущен бывший депутат Садыр Жапаров.

Сторонники освобожденных собрались на центральной площади киргизской столицы. По свидетельствам очевидцев, их около трех тысяч. Над толпой подняты национальные флаги страны. Сотрудников правоохранительных органов поблизости нет.

Освобождение заключенных попало на видео, которое выложили в Сеть.

По некоторым данным, бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев прибыл в захваченное здание парламента. Там же находятся лидер партии «Бир Бол» Алтынбек Сулайманов, член партии «Замандаш» Мелис Турганбаев, а также кандидат в депутаты от партии «Ата-Мекен» Эльвира Сурабалиева.

У входа в здание выставлена охрана из числа протестантов. Они никого не пускают внутрь, заявляя, что «стоят насмерть». Всех покидающих обыскивают, чтобы пресечь кражи.

© Twitter

Садыр Жапаров был осужден в 2017 году по обвинению в захвате заложника. Его приговорили к 11,5 годам тюремного заключения с содержанием в колонии усиленного режима.

Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев в конце июня 2020 года был осужден на 11,2 года лишения свободы и лишен всех государственных наград и имущества. Его обвиняли в убийстве и других тяжких преступлениях.

Акции протеста начались в центре Бишкека 5 октября. На них вышли сторонники партий, которым не удалось пройти в парламент. Одной из них являются «Социал-демократы Кыргызстана», у руля которой стоит Сейитбек Атамбаев — сын бывшего президента.

Протестанты потребовали отменить итоги выборов и провести новое голосование. Вечером правоохранительные органы попытались разогнать митинг, но столкнулись с ожесточенным сопротивлением. По итогам противостояния митингующие прорвались к зданию парламента, а затем и заняли его.

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