Полицейский вымогал взятку у директора «Магнита», наказавшей вора зеленкой

В подмосковных Люберцах директор местного «Магнита» обвинила сотрудника полиции в вымогательстве 50 тысяч рублей.

В ходе проверки выяснилось, что директор заставила вора, укравшего из магазина бутылку спиртного, намазать себе лицо зеленкой.

По версии следствия, участковый пригрозил женщине уголовным делом и потребовал 50 тысяч рублей, чтобы его не заводить. В тот же день она передала полицейскому требуемую сумму, но на следующий день написала на него заявление.

В результате стража порядка уволили из органов за совершение проступка, порочащего честь сотрудника ведомства.

В подмосковном главке СК в отношении экс-полицейского возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное с использованием служебного положения».

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Обвинение ему пока не предъявлено, меру пресечения ему не избирали, сообщил источник «360» в правоохранительных органах.

Как писал ранее ridus.ru, по обвинению в получении взятки в Москве были задержаны трое сотрудников патрульно-постовой службы ОМВД по району Арбат. Установлена их причастность к получению незаконного денежного вознаграждения от гражданина за непривлечение его к уголовной ответственности по основаниям, не соответствующим действительности.

Также сообщалось о задержании двух замначальников следственного департамента МВД, подозреваемых в получении крупной взятки.

