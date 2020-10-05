Полицейский вымогал взятку у директора «Магнита», наказавшей вора зеленкой
- 05 октября 2020, 22:56
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В подмосковных Люберцах директор местного «Магнита» обвинила сотрудника полиции в вымогательстве 50 тысяч рублей.
В ходе проверки выяснилось, что директор заставила вора, укравшего из магазина бутылку спиртного, намазать себе лицо зеленкой.
По версии следствия, участковый пригрозил женщине уголовным делом и потребовал 50 тысяч рублей, чтобы его не заводить. В тот же день она передала полицейскому требуемую сумму, но на следующий день написала на него заявление.
В результате стража порядка уволили из органов за совершение проступка, порочащего честь сотрудника ведомства.
В подмосковном главке СК в отношении экс-полицейского возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное с использованием служебного положения».
Обвинение ему пока не предъявлено, меру пресечения ему не избирали, сообщил источник «360» в правоохранительных органах.
Как писал ранее ridus.ru, по обвинению в получении взятки в Москве были задержаны трое сотрудников патрульно-постовой службы ОМВД по району Арбат. Установлена их причастность к получению незаконного денежного вознаграждения от гражданина за непривлечение его к уголовной ответственности по основаниям, не соответствующим действительности.
Также сообщалось о задержании двух замначальников следственного департамента МВД, подозреваемых в получении крупной взятки.
Войти через социальные сети: