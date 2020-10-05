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Заммэра Москвы рассказал, нужно ли вводить в столице пропускной режим

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© Владимир Гердо/ТАСС

© Владимир Гердо/ТАСС

Необходимость вводить пропускной режим в Москве в настоящий момент отсутствует, заявил заместитель мэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Отвечая в эфире телеканала «Россия 24» на вопрос о возможном введении пропускного режима в столице, он сказал, что пока такой необходимости нет.

«И мы очень надеемся, что такой необходимости и не возникнет», — подчеркнул Ефимов.

Он также отметил, что существующие сейчас ограничения достаточно демократичные, при выполнении которых количество заболевших должно стабилизироваться. По его словам, от самих москвичей зависит, придется или нет вводить более жесткие требования.

Как писал ранее ridus.ru, источник, близкий к мэрии столицы рассказал о том, что в настоящее время в Москве прорабатывают несколько сценариев ужесточения мер по борьбе с распространением COVID-19, в том числе и самый жесткий — возвращение к пропускному режиму, который действовал в городе с 15 апреля по 9 июня. Это связано с ухудшением эпидемиологической обстановки в столице.

© Артем Геодакян/ТАСС

© Артем Геодакян/ТАСС

Вполне возможно, что в городе вновь введут режим самоизоляции, а пенсионерам и школьникам запретят пользоваться услугами столичного метро.

По данным на 5 октября, в Москве был зафиксирован прирост в 3537 случаев, а по всей России за сутки выявили 10 888 заболевших.

Также сообщалось, что московские школы вернутся к дистанционному обучению с 19 октября. Об этом заявили в администрации российской столицы.

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Толпа освободила из СИЗО бывшего президента Киргизии Атамбаева

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© Twitter

© Twitter

Участники протестных акций в Бишкеке после захвата здания парламента Киргизии освободили из следственного изолятора Госкомитета Нацбезопасности бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. Также из колонии в селе Молдовановка на свободу выпущен бывший депутат Садыр Жапаров.

Сторонники освобожденных собрались на центральной площади киргизской столицы. По свидетельствам очевидцев, их около трех тысяч. Над толпой подняты национальные флаги страны. Сотрудников правоохранительных органов поблизости нет.

Освобождение заключенных попало на видео, которое выложили в Сеть.

По некоторым данным, бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев прибыл в захваченное здание парламента. Там же находятся лидер партии «Бир Бол» Алтынбек Сулайманов, член партии «Замандаш» Мелис Турганбаев, а также кандидат в депутаты от партии «Ата-Мекен» Эльвира Сурабалиева.

У входа в здание выставлена охрана из числа протестантов. Они никого не пускают внутрь, заявляя, что «стоят насмерть». Всех покидающих обыскивают, чтобы пресечь кражи.

© Twitter

Садыр Жапаров был осужден в 2017 году по обвинению в захвате заложника. Его приговорили к 11,5 годам тюремного заключения с содержанием в колонии усиленного режима.

Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев в конце июня 2020 года был осужден на 11,2 года лишения свободы и лишен всех государственных наград и имущества. Его обвиняли в убийстве и других тяжких преступлениях.

Акции протеста начались в центре Бишкека 5 октября. На них вышли сторонники партий, которым не удалось пройти в парламент. Одной из них являются «Социал-демократы Кыргызстана», у руля которой стоит Сейитбек Атамбаев — сын бывшего президента.

Протестанты потребовали отменить итоги выборов и провести новое голосование. Вечером правоохранительные органы попытались разогнать митинг, но столкнулись с ожесточенным сопротивлением. По итогам противостояния митингующие прорвались к зданию парламента, а затем и заняли его.

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