Заммэра Москвы рассказал, нужно ли вводить в столице пропускной режим

Необходимость вводить пропускной режим в Москве в настоящий момент отсутствует, заявил заместитель мэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Отвечая в эфире телеканала «Россия 24» на вопрос о возможном введении пропускного режима в столице, он сказал, что пока такой необходимости нет.

«И мы очень надеемся, что такой необходимости и не возникнет», — подчеркнул Ефимов.

Он также отметил, что существующие сейчас ограничения достаточно демократичные, при выполнении которых количество заболевших должно стабилизироваться. По его словам, от самих москвичей зависит, придется или нет вводить более жесткие требования.



Как писал ранее ridus.ru, источник, близкий к мэрии столицы рассказал о том, что в настоящее время в Москве прорабатывают несколько сценариев ужесточения мер по борьбе с распространением COVID-19, в том числе и самый жесткий — возвращение к пропускному режиму, который действовал в городе с 15 апреля по 9 июня. Это связано с ухудшением эпидемиологической обстановки в столице.

© Артем Геодакян/ТАСС

Вполне возможно, что в городе вновь введут режим самоизоляции, а пенсионерам и школьникам запретят пользоваться услугами столичного метро.

По данным на 5 октября, в Москве был зафиксирован прирост в 3537 случаев, а по всей России за сутки выявили 10 888 заболевших.

Также сообщалось, что московские школы вернутся к дистанционному обучению с 19 октября. Об этом заявили в администрации российской столицы.

