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Сына депутата Госдумы будут судить за избиение пешехода

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© МВД

© МВД

В отношении пяти человек, обвиняемых в избиении пешехода на проспекте Вернадского, прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение.

Как сообщила начальник пресс-службы надзорного ведомства Людмила Нефедова, молодые люди в возрасте от 19 лет до 21 года обвиняются в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью из хулиганских побуждений.

По версии следствия, обвиняемые, находившиеся 23 июня в Toyota Camry, спровоцировали конфликт с переходящим дорогу пешеходом на проспекте Вернадского. Выйдя из автомобиля, они повалили прохожего на землю и нанесли ему множественные удары ногами и руками в область туловища, верхних конечностей и головы.

«В результате избиения потерпевшему причинен вред здоровью средней тяжести», — рассказала РИА Новости Нефедова. Она добавила, что злоумышленники скрылись с места преступления.

Как уточнил агентству источник в правоохранительных органах, одним из обвиняемых оказался сын депутата Госдумы от Дагестана Мурада Гаджиева.

Мурад Гаджиев © duma.gov.ru

Мурад Гаджиев © duma.gov.ru

Ранее ridus.ru писал о том, что в июле 2019 года на Комендантском проспекте в Санкт-Петербурге водитель купе Rolls-Royce проехал по тротуару, а за сделанное ему пешеходом замечание избил его. Сотрудники ГИБДД в итоге задержали 26-летнего водителя на набережной Черной речки.

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