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Как Франция подготовилась ко второй волне COVID

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© pixabay.com

© pixabay.com

Власти Франции объявили о том, что кафе и рестораны города закрываются минимум на две недели из-за увеличения количества заболевших. Все больше европейских городов заявляют о второй волне коронавируса.

Только в субботу, 3 октября, Франция сообщила о почти 17 000 новых случаях заболевания коронавирусом. Это является самым высоким ежедневным показателем с тех пор, как в стране начали проводить широкомасштабное тестирование.

Массовое тестирование началось в начале осени, когда большинство французов вернулись из отпусков. Местные представители здравоохранения предложили постепенно вводить ограничения, чтобы замедлить рост заболевших.

Большинство заболевших выявлено в Париже, где ежедневно фиксируется около 6000 новых случаев. парижские бары и кафе по-прежнему привлекают большие толпы людей, из-за чего не удается сохранять социальную дистанцию и поддерживать чистоту помещений.

Власти Франции уже призвали своих жителей по возможности перейти на работу из дома и отказаться от посещения общественных мест. Обеспечить безопасную работу кафе и ресторанов местные власти не могут, поэтому предлагают закрыть залы для посещений и перейти на доставку продуктов на дом.

© mos.ru / Максим Мишин

© mos.ru / Максим Мишин

В остальных городах кафе вводят новые правила, включающие в себя предоставление дезинфицирующего геля для рук на всех обеденные столы, увеличение расстояния между столиками, а также строгое ношение масок для всех посетителей.

Мы знаем, что около 50 процентов палат интенсивной терапии будут вскоре заняты пациентами с COVID. Суть в том, чтобы затормозить этот процесс и помочь больницам подготовиться к наплыву больных. Кафе, рестораны, бассейны и спортзалы Парижа останутся закрытыми. На открытых стадионах для спортивных или культурных мероприятий будет установлен потолок в 1000 человек. Надеемся, что эти минимальные ограничения помогут пережить вторую волну коронавируса, — заявили местные власти.
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