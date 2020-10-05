Как Франция подготовилась ко второй волне COVID
- 05 октября 2020, 18:35
- Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
Власти Франции объявили о том, что кафе и рестораны города закрываются минимум на две недели из-за увеличения количества заболевших. Все больше европейских городов заявляют о второй волне коронавируса.
Только в субботу, 3 октября, Франция сообщила о почти 17 000 новых случаях заболевания коронавирусом. Это является самым высоким ежедневным показателем с тех пор, как в стране начали проводить широкомасштабное тестирование.
Массовое тестирование началось в начале осени, когда большинство французов вернулись из отпусков. Местные представители здравоохранения предложили постепенно вводить ограничения, чтобы замедлить рост заболевших.
Большинство заболевших выявлено в Париже, где ежедневно фиксируется около 6000 новых случаев. парижские бары и кафе по-прежнему привлекают большие толпы людей, из-за чего не удается сохранять социальную дистанцию и поддерживать чистоту помещений.
Власти Франции уже призвали своих жителей по возможности перейти на работу из дома и отказаться от посещения общественных мест. Обеспечить безопасную работу кафе и ресторанов местные власти не могут, поэтому предлагают закрыть залы для посещений и перейти на доставку продуктов на дом.
В остальных городах кафе вводят новые правила, включающие в себя предоставление дезинфицирующего геля для рук на всех обеденные столы, увеличение расстояния между столиками, а также строгое ношение масок для всех посетителей.
Мы знаем, что около 50 процентов палат интенсивной терапии будут вскоре заняты пациентами с COVID. Суть в том, чтобы затормозить этот процесс и помочь больницам подготовиться к наплыву больных. Кафе, рестораны, бассейны и спортзалы Парижа останутся закрытыми. На открытых стадионах для спортивных или культурных мероприятий будет установлен потолок в 1000 человек. Надеемся, что эти минимальные ограничения помогут пережить вторую волну коронавируса, — заявили местные власти.
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