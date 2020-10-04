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Названа дата открытия кубинского курорта Варадеро для иностранных туристов

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© Николай Малышев\TASS

© Николай Малышев\TASS

Один из главных курортов Кубы Варадеро начнет принимать иностранных туристов с 15 октября.

С целью предотвращения распространения коронавируса в каждом отеле будут работать бригады медиков.

При этом оплата всех услуг будет осуществляться только банковскими картами, сообщает газета Granma.

Как известно, туризм — один из основных источников доходов Кубы. В прошлом году он принес государству почти 3 млрд долларов.

В 2019 году были запущены чартерные авиарейсы из Москвы в Варадеро, однако в настоящее время они не осуществляются из-за пандемии коронавируса.

На данный момент число заразившихся COVID-19 достигло на Кубе 5 809, скончались 122 человека.

Ранее сообщалось, что по мнению экспертов туриндустрии, главной страной для отдыха российских туристов на фоне пандемии COVID-19 станут Объединенные Арабские Эмираты. Недавно между Россией и ОАЭ было восстановлено международное авиасообщение.

В настоящее время большинство стран ЕС не готово к открытию границ для россиян из-за растущего числа случаев заражения COVID-19.

В Министерстве иностранных дел РФ назвали преждевременным обсуждение конкретных дат возобновления авиасообщения с популярными у россиян европейскими курортами.

В свою очередь власти Греции продлили до 12 октября разрешение, позволяющее въезд в страну до 500 российских туристов в неделю. Разрешение действует с 7 сентября и продлевается уже во второй раз.

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