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Трампа могут выписать из больницы уже 5 октября

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© AP/TASS

© AP/TASS

Вполне вероятно, что уже в понедельник, 5 октября, президента США Дональда Трампа выпишут из больницы.

Лечение он продолжит в Белом доме, рассказал представитель группы врачей главы государства Брайан Гарибальди.

По его словам, это может произойти только в том случае, если президент будет чувствовать себя так же, как сегодня.

«Он чувствует себя действительно хорошо», — приводит ТАСС слова лечащего врача Трампа Шона Конли, который также отметил, что состояние американского лидера продолжает улучшаться.

В свою очередь врачи военно-медицинского центра имени Уолтера Рида, куда был помещен Трамп, сообщили, что с утра пятницы у него не наблюдалось высокой температуры.

Ранее глава аппарата Белого дома Марк Медоуз признался, что в пятницу заразившийся коронавирусом президент США Дональд Трамп чувствовал себя намного хуже, чем об этом сообщили публично. При этом Медоуз заявил, что Трампу действительно стало лучше после повышения уровня насыщения кислородом, и сейчас у него нет температуры.

О том, что он и его супруга Мелания заразились коронавирусом, Дональд Трамп объявил в пятницу в своем Twitter. Сейчас он рассчитывает как можно скорее вернуться к полноценной работе.

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