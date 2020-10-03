Премьер Армении назвал условия введения российских миротворцев в Карабах
- 03 октября 2020, 22:40
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Правительство Армении готово обсуждать вопрос о введении на территорию Нагорно-Карабахской Республики (НКР) российских миротворцев, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Он подчеркнул, что такое обсуждение должно пройти в рамках Минской группы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).
Соответствующее заявление глава армянского кабмина сделал в интервью телеканалу Al Jazeera.
Отвечая на вопрос, хотел бы он видеть российских военных на территории Карабаха, Пашинян ответил: «Такие вопросы могут быть обсуждены в более широком контексте в рамках Минской группы ОБСЕ».
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с обращением к нации, посвященным конфликту в Нагорном Карабахе. Он назвал происходящее «беспрецедентным по масштабам террористическим нападением» Азербайджана, который пользуется помощью иностранных военных специалистов и наемников. По его словам, в конфликт вовлечены сирийские наемники, террористы, спецназ Турции, около 150 высокопоставленных военных, которые в командных пунктах армии Азербайджана руководят военными действиями.
В свою очередь глава МИД НКР Масис Маилян отметил, что достижение перемирия в Карабахе осложняется появлением в регионе нового крупного игрока — Турции.
Напомним, 27 сентября Баку начал наступление на карабахском направлении, предварительно обвинив Ереван в масштабной провокации. Нагорный Карабах, Армения и Азербайджан объявили военное положение и мобилизацию.
За неделю боев воюющие стороны регулярно сообщали о потерях противника, опровергая информацию о собственных.
Войти через социальные сети: