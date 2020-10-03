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Премьер Армении назвал условия введения российских миротворцев в Карабах

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© EPA\TASS

© EPA\TASS

Правительство Армении готово обсуждать вопрос о введении на территорию Нагорно-Карабахской Республики (НКР) российских миротворцев, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Он подчеркнул, что такое обсуждение должно пройти в рамках Минской группы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Соответствующее заявление глава армянского кабмина сделал в интервью телеканалу Al Jazeera.

Отвечая на вопрос, хотел бы он видеть российских военных на территории Карабаха, Пашинян ответил: «Такие вопросы могут быть обсуждены в более широком контексте в рамках Минской группы ОБСЕ».

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с обращением к нации, посвященным конфликту в Нагорном Карабахе. Он назвал происходящее «беспрецедентным по масштабам террористическим нападением» Азербайджана, который пользуется помощью иностранных военных специалистов и наемников. По его словам, в конфликт вовлечены сирийские наемники, террористы, спецназ Турции, около 150 высокопоставленных военных, которые в командных пунктах армии Азербайджана руководят военными действиями.

В свою очередь глава МИД НКР Масис Маилян отметил, что достижение перемирия в Карабахе осложняется появлением в регионе нового крупного игрока — Турции.

Напомним, 27 сентября Баку начал наступление на карабахском направлении, предварительно обвинив Ереван в масштабной провокации. Нагорный Карабах, Армения и Азербайджан объявили военное положение и мобилизацию.

За неделю боев воюющие стороны регулярно сообщали о потерях противника, опровергая информацию о собственных.

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