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В ДТП с четырьмя фурами в Подмосковье погибли две женщины

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© visualhunt.com

© visualhunt.com

В результате массового ДТП с участием четырех фур и легкового автомобиля в Подмосковье погибли два человека.

Авария произошла 3 октября около полудня на 57-м километре Новорязанского шоссе.

В большегруз Iveco врезался двигавшийся позади МАN, который в свою очередь протаранил еще один грузовик, а между ним и фурой Mercedes оказалась легковушка. При столкновении ее буквально вбило под колеса полуприцепа.

Как сообщил ФАН собственный источник в экстренных службах, погибли две женщины, находившиеся в легковом автомобиле.

Издание опубликовало видео с места ДТП.

В ГУМВД по Московской области рассказали «360», что погибшие находились в Volkswagen Polo, а авария произошла на трассе «Урал» в Раменском районе Подмосковья.

По данным полиции, большегруз не смог вовремя затормозить и превратил Volkswagеn в металлолом.

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