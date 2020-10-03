Вирусолог охарактеризовал всплески COVID-19 в России

Об особенностях всплесков коронавируса в России рассказал профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский.

По его мнению, следующий всплеск заболеваемости COVID-19 будет слабее, чем весной и осенью 2020 года.

При этом вирусолог убежден, что коронавирус задержится в нашей популяции надолго.

«Насчет тяжелых случаев говорить не буду, но прироста взрывного не будет», — заявил он в беседе с URA.RU.

Согласно его прогнозам, следующий всплеск заболеваемости начнется весной 2021 года.

Аграновский также считает, что пандемия будет идти на спад не слишком быстро. «За год будет существенное ослабление этой истории, — отметил он в интервью изданию. — И биологически, и информационно. Может к лету».

Как писал ridus.ru, доктор биологических наук вирусолог Сергей Нетесов заявил, в России уже месяц идет вторая волна COVID-19, просто в этот раз она началась более плавно, поэтому рост числа заразившихся не так очевиден.

По словам академика РАН Виталия Зверева, эпидемия закончится к концу 2021 года из-за роста иммунитета у населения. Он напомнил, что в настоящее время антитела к коронавирусу имеют 30−40% жителей России, в ближайшее время этот показатель возрастет до 70%. До этого времени заболеваемость будет расти.

В свою очередь представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович призвала не вводить в РФ жестких ограничений на фоне роста заражений COVID-19. По ее словам, большой локдаун нужно стараться максимально избежать.