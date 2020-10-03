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Почему детям важно играть в куклы

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© pixabay.com

© pixabay.com

Международная команда ученых провела исследование, в ходе которого специалисты хотели выяснить, как игра в куклы влияет на развитие мозга ребенка. Нейропсихологи отметили, что ролевые игры с куклами и другими игрушками крайне важны для гармоничного развития психики ребенка.

Ученые провели эксперимент, который длился 18 месяцев. В ходе него 33 ребенка в возрасте от 4 до 8 лет регулярно играли в куклы, а за из мозговой активности постоянно наблюдали медики.

Когда мы подключали ребенка к аппарату, мы видели, что игра в куклы активизирует части мозга, которые отвечают за развитие эмпатии и социальных навыков. Тот же эксперимент с планшетом показал, что электронные игры не так сильно оказывают влияние на мозг, — считают авторы работы.

В ходе исследования выяснилось, что область мозга, связанная с нашими коммуникативными и социальными навыками, активизируется как у мальчиков, так и девочек.

Игра в куклы и другие игрушки побуждает детей придумывать свои собственные миры, проходить различные ситуации, решать проблемы, договариваться и даже ругаться. Они побуждают детей думать о других людях и о том, как они могут взаимодействовать друг с другом.

Эксперимент также показал, что нет никаких различий, играет ли ребенок в куклы сам или вместе со взрослыми. Исследование выявило, что когда дети играли в одиночку с куклами, они демонстрировали те же уровни активации нужных участков мозга, что и при игре с другими детьми или взрослыми

Игры — это важная часть развития ребенка. Через игру ребенок учится жить, но крайне важно подобрать правильную игрушку, которая будет развивать воображение и сообразительность, — заключили ученые

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