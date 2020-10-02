За растрату задержан замначальника СИЗО-5, в котором содержится Ефремов

По подозрению в растрате задержан замначальника московского СИЗО-5, в котором содержится осужденный на 8 лет лишения свободы актер Михаил Ефремов.

В ближайшее время суд изберет Сергею Мацкевичу меру пресечения.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата в крупном размере с использованием служебного положения».

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, по делу также проходят старший инспектор отдела коммунально-бытового, интендантского и хозяйственного обеспечения СИЗО-5 и водитель.

Ранее стало известно, что Мацкевич и еще двое сотрудников изолятора вступили в преступный сговор с целью кражи продуктов, предназначенных для заключенных. По предварительной информации, 5 августа злоумышленники погрузили в служебную «Газель» на территории учреждения продукты на сумму 15 тысяч рублей и вывезли их в неизвестном направлении.

В итоге Головинский районный суд Москвы отказался арестовать Мацкевича. Он был отпущен под подписку о невыезде.



Как писал ridus.ru, в апреле по подозрению во взяточничестве на полмиллиона рублей в Москве были задержаны следователь следственного отдела ОМВД РФ по району Марьино и адвокат. Они намеревались получить 500 тысяч рублей от участника уголовного судопроизводства за прекращение расследования уголовного дела о присвоении и растрате.