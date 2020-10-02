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За растрату задержан замначальника СИЗО-5, в котором содержится Ефремов

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© sizo-vodnik.ru

© sizo-vodnik.ru

По подозрению в растрате задержан замначальника московского СИЗО-5, в котором содержится осужденный на 8 лет лишения свободы актер Михаил Ефремов.

В ближайшее время суд изберет Сергею Мацкевичу меру пресечения.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата в крупном размере с использованием служебного положения».

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, по делу также проходят старший инспектор отдела коммунально-бытового, интендантского и хозяйственного обеспечения СИЗО-5 и водитель.

Ранее стало известно, что Мацкевич и еще двое сотрудников изолятора вступили в преступный сговор с целью кражи продуктов, предназначенных для заключенных. По предварительной информации, 5 августа злоумышленники погрузили в служебную «Газель» на территории учреждения продукты на сумму 15 тысяч рублей и вывезли их в неизвестном направлении.

В итоге Головинский районный суд Москвы отказался арестовать Мацкевича. Он был отпущен под подписку о невыезде.

Как писал ridus.ru, в апреле по подозрению во взяточничестве на полмиллиона рублей в Москве были задержаны следователь следственного отдела ОМВД РФ по району Марьино и адвокат. Они намеревались получить 500 тысяч рублей от участника уголовного судопроизводства за прекращение расследования уголовного дела о присвоении и растрате.

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Видео: тысячи морских животных выбросило на берег на Камчатке

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кадр из видео

кадр из видео

Массовый выброс мертвых морских животных на Халактырский пляж на Камчатке, вероятно, произошел из-за химического загрязнения воды, сообщил врио министра природных ресурсов и экологии Камчатского края Алексей Кумарьков.

Он отметил, что аналогичная ситуация отмечается еще на двух пляжах неподалеку.

Еще во вторник, 29 сентября, о возникшей проблеме сообщил глава региона Владимир Солодов. По его словам, местные серферы рассказали об изменении цвета воды на Халактырском пляже и пожаловались на то, что у них опухали глаза и было раздражение на коже.

Пробы воды показали превышение содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, а фенолов — в два раза. Власти предупредили местных жителей о загрязнении морской воды, предположительно, техническим маслом, что представляет некоторую угрозу для здоровья людей. Прокуратура организовала проверку, сообщает РИА Новости.

В Instagram появилось видео с Халактырского пляжа, который усеян мертвыми морскими звездами и морскими ежами. В объектив камеры также попал мертвый осьминог.

Отмечается, что этот пляж пользуется большой популярностью у туристов из-за черного песка.

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