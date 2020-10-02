Рошаль рассказал о роли главврача омской больницы в спасении Навального

Заслуженный хирург Леонид Рошаль прокомментировал обвинения Алексея Навального в адрес омских медиков.

Ранее Навальный заявил, что главный врач БСМП-1 Александр Мараховский «хуже, чем тайные агенты, которые убивают людей».

«Для агентов убийство — профессия. А он все знает, но рассказывает миру что-то про нарушение обмена веществ или что я выпил много самогона. Люди, которые называют себя врачами и готовы ждать, пока я умру — ненавижу ли я их? Наверное», — сказал Навальный в интервью немецкому журналу Spiegel.

Рошаль напомнил, что именно омские врачи спасли жизнь Алексею. В этом, по словам хирурга, есть заслуга и главврача БСМП-1 Александра Мараховского.

«В омской больнице умело довели Навального до транспортабельного состояния, что позволило немецкой бригаде медиков задержать вылет на десять часов, пока летчики поспят», — отметил Рошаль в интервью «Ленте.ру».

Что же касается результатов анализов, то здесь могу сообщить следующее. Если я главный врач и три лаборатории дают мне результат, что ядов в организме не нашли, получается, я убийца? — удивился хирург .

Ранее на выпад Алексея Навального в отношении омских медиков ответили главный врач московской городской клинической больницы № 71 Александр Мясников и главный врач санкт-петербургской Городской стоматологической поликлиники № 33 Роман Розов.

Блогеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву 20 августа. Самолет, на борту которого он находился, совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Навального госпитализировали в местную больницу в состоянии комы и подключили к аппарату ИВЛ. Утром 22 августа его транспортировали в Германию.

Сторонники Навального и власти ЕС настаивают, что блогер был отравлен российскими спецслужбами.