Минобороны Армении: ПВО Карабаха сбила пять азербайджанских самолетов

Еще пять самолетов и три вертолета ВС Азербайджана были сбиты 2 октября Армией обороны непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР), сообщил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

По его словам, техника была уничтожена в результате точечных ударов примерно в 16:00 (15:00 мск).

При этом Ованнисян не уточнил в своем сообщении в Facebook типы сбитой авиатехники противника.

Как отмечает «Интерфакс», ранее пресс-секретарь Минобороны Армении рассказала, что в пятницу, 2 октября, силами ПВО Карабаха были уничтожены два самолета и три беспилотника ВС Азербайджана.

До этого Ованнисян сообщил об ударе, нанесенном по столице НКР городу Степанакерту Вооруженными силами Азербайджана. По его словам, было нанесено множество повреждений гражданским инфраструктурам и Спасательной службе.

В свою очередь, Минобороны Азербайджана сообщило об установлении контроля над стратегическими высотами в зоне карабахского конфликта, в том числе вокруг села Мадагиз в направлении города Агдере, который находится в 62 километрах к северу от Степанакерта. В доказательство своих успехов ведомство опубликовало новые кадры ударов по армянским войскам, в том числе по скоплениям живой силы.

Накануне президенты РФ, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон призвали руководителей Армении и Азербайджана незамедлительно, без предварительных условий прекратить огонь и возобновить переговоры по Нагорно-Карабахскому урегулированию, однако такой возможности пока не видят ни в Баку, ни в Степанакерте. На переговоры согласны только в Ереване.