Стали известны соперники российских клубов в Лиге чемпионов

В Женеве состоялась жеребьевка группового этапа футбольной Лиги чемпионов.

Московский «Локомотив» попал в группу, А вместе с мюнхенской «Баварией», мадридским «Атлетико» и австрийском «Зальцбургом».

«Краснодар», впервые пробившийся в групповой этап Лиги чемпионов, дважды обыграв в квалификационном раунде греческий ПАОК, будет соперничать с испанской «Севильей», английским «Челси» и французским «Ренном». Все эти команды сыграют в группе Е.

Петербургский «Зенит» получил в соперники дортмундскую «Боруссию», итальянский «Лацио» и бельгийский «Брюгге». Эти четыре клуба сформировали группу F.

Победителем предыдущего турнира Лиги чемпионов стала «Бавария», взявшая верх в финале над французским «Пари Сен-Жерменом» со счетом 1:0.

На церемонии в Женеве также был также назван лучший футболист сезона-2019/20 по версии УЕФА. Им оказался польский нападающий мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски.