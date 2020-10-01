Проценко объяснил рост заболеваемости COVID-19 в Москве

Число случаев заражения коронавирусом растет в столице из-за объятий, рукопожатий и некоторых других факторов, заявил главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко.

По его словам, к росту заболеваемости привела совокупность многих факторов.

Проценко считает, что москвичи немного расслабились, перестали носить маски и соблюдать строгую гигиену рук.

«Мы опять вернулись к обнимашкам, к рукопожатиям, ко всем тем механизмам, которые нарушают социальную дистанцию и увеличивают риск инфицирования, — сказал он в интервью РИА Новости. — Все это вместе и дало то, что мы с напряжением ожидали».

За минувшие сутки в Москве выявлено 2424 новых случая коронавируса, госпитализировано 827 человек с COVID-19, скончались 24 пациента. Общее число инфицированных в столице составило 295 025, а летальных исходов — 5254.

Ранее Проценко выразил надежду, что за последние четыре месяца появилась значимая популяция жителей с иммунитетом (переболевшие симптомно или бессимптомно), благодаря чему удастся миновать апрельско-майских пиков заболеваемости, госпитализации и «больших» карантинных мероприятий.

Как сообщал ridus.ru, мэр столицы Сергей Собянин допустил, что число заболевших COVID-19 в Москве вскоре может приблизиться к трем тысячам в сутки.

Он также обязал всех столичных работодателей перевести на дистанционную работу не менее 30% сотрудников. Согласно указу градоначальника, ограничения будут действовать с 5 по 28 октября.

