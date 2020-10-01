Фильм о Карабахе сняли с показа на Московском кинофестивале

Организаторы 42-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) решили снять с показа картину Дживана Аветисяна «Врата в рай», рассказывающую о Нагорном Карабахе.

Данное решение было принято «во избежание столкновения между армянами и азербайджанцами».

Создатели фильма призвали организаторов ММКФ все-таки провести намеченный на 4 октября киносеанс.

В интервью изданию «Подъём» режиссер ленты Дживан Аветисян назвал решение о запрете показа неслыханным. «Я в шоке, как и вся моя команда, - заявил он. - Фестивали никогда не должны поддаваться политическому влиянию, в противном случает все усилия кинематографистов бессмысленны».

Аветисян добавил, что создатели картины все равно продолжат заниматься продвижением фильма и будут организовывать показы не только в Москве, но также в Европе и США.

ММКФ пройдет с 1 по 8 октября. В конкурсной программе кинофорума 13 лент. Среди них четыре российские и одна совместного производства России и Азербайджана.

В конкурс также попал новый фильм известного южнокорейского режиссера Ким Ки Дука «Растворяться», созданный совместно с казахскими кинематографистами.