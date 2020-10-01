Без суеты и очередей: 70% россиян одобряют формат многодневного голосования

В этом году выборы проходили в течение трех дней — с 11 по 13 сентября. Всероссийский центр изучения общественного мнение опубликовал результаты опроса об отношении россиян к такому формату волеизъявления.

Более половины граждан РФ (61%) положительно относятся к практике многодневного голосования. Новый формат, по их мнению, делает электоральный процесс более удобным. Во-первых, появилась возможность выбрать удобный для себя день и время, чтобы прийти на участок и отдать голос (54%, среди участвовавших в выборах — 60%). Во-вторых, многодневное голосование отличается отсутствием очередей и суеты на избирательных участках, а это значительно снижает вероятность заражения коронавирусом (37%). В-третьих, явка на прошедших в сентябре выборах была существенно выше, чем, например, в 2019 году (24%).

В целом об удобстве многодневного голосования высказались 78% россиян. Среди тех, кто участвовал в сентябрьском голосовании, эта доля достигает 84%.



Около 70% (77% среди голосовавших) россиян хотят, чтобы выборы в многодневном формате проводились и в будущем. Против высказались лишь 28% (22% среди голосовавших).

По мнению большинства наших соотечественников (80—86%), Центризбирком хорошо справляется с организацией избирательного процесса в стране.

Положительные чувства вызывает у россиян также глава ЦИК РФ Элла Памфилова. О своем доверии к ней сообщили 52% граждан РФ. Не доверяют Элле Памфиловой 30% сограждан.



Ранее директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков обратил внимание, что многодневное голосование — довольно распространенное в мире явление.

«Чем больше такая практика будет применяться, тем лучше, тем более легитимными, тем более демократическими будут выборы. В первую очередь потому, что количество людей, участвующих в голосовании, очевидно, будет больше», — отметил Чеснаков.

