Врач ответил на главные вопросы о прививке от гриппа детям

Начинается сезон гриппа и простуды, который в этом году опасен еще и тем, что в мире продолжается пандемия коронавируса. Ослабленный гриппом иммунитет может не справиться с COVID, предупреждают врачи.

Пока мы не можем полноценно защитить себя от коронавируса, нужно использовать другие рычаги. Вакцина от гриппа — это реальная защита от гриппа, которую нужно использовать. Эту прививку обязательно нужно сделать детям, пенсионерам и людям из групп риска. Мы знаем, как лечить грипп, но что делать, если пациент болен и гриппом, и коронавирусом? Исход такого микса вирусных заболеваний неизвестен, — пояснил ridus.ru доктор медицинских наук, старший научный сотрудник лаборатории патогенеза инфекционных заболеваний, ученый Максим Михайлович Гультяев.

Грипп — это респираторная инфекция, которая может вызвать серьезные осложнения, особенно у маленьких детей. Хотя вакцина неспособна полностью защитить вас от инфекции, но она может снизить риск серьезных осложнений.

Недавние исследования показывают, что вакцина значительно снижает риск детской смертности от гриппа.

Прививки от гриппа можно делать детям от шести месяцев и старше. Нормальные побочные эффекты могут проявляться в виде болезненности, покраснения и припухлости в месте укола. Также могут незначительно подняться температура или начаться головная боль.

Вакцина от гриппа не гарантирует того, что ваш ребенок не заболеет гриппом и тем более коронавирусом. Также не стоит бояться осложнений или негативной реакции на прививку. Если вы делаете прививку в поликлинике под присмотром врача, то беспокоиться не стоит, — пишут исследователи.

Количество доз вакцины против гриппа, необходимых вашему ребенку, зависит от нескольких факторов. Если ваш ребенок младше девяти лет и получает вакцину от гриппа впервые или в общей сложности получил только одну дозу вакцины до 1 июля 2020 года, врачи рекомендуют поставить две дозы с интервалом не менее четырех недель.

Если ребенок получил две или более дозы вакцины против гриппа с интервалом не менее четырех недель в любое время до 1 июля 2020 года, в этом году достаточно одной дозы. Важно отметить, что две дозы не должны были быть даны в течение одного и того же сезона или последовательных сезонов.

Многие родители интересуются, как быстро у ребенка разовьется иммунитет к болезни. Считается, что для защиты от гриппа требуется до двух недель после вакцинации.

Когда прививку надо отложить

Педиатры отмечают, что вакцинацию нужно делать только здоровым детям. Если у ребенка есть температура, кашель или насморк, он недавно перенес тяжелое заболевание или не очень хорошо себя чувствует, то лучше отложить прививку.

Вакцина против гриппа не рекомендуется тем, у кого была тяжелая реакция на предыдущую приврвку. Однако сначала проконсультируйтесь с педиатром, так как некоторые реакции могут быть не связаны с прививкой.

Современные вакцины от гриппа являются неживыми, поэтому они безопасны и переносятся легко. Вакцина от гриппа разрабатывается с использованием куриных эмбрионов, поэтому долгое время прививка была противопоказана людям с аллергией на куриный белок.

Врачи уверяют, что современные вакцины от гриппа, такие как «Ультрикс» или «Флю-М», подходят даже пациентам с аллергией. Но найти такие вакцины в обычных поликлиниках непросто, поэтому обязательно сообщайте врачам о своих аллергических реакциях.