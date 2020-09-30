Врач развеял главный миф о вареной кукурузе

Кукуруза — недорогой и очень полезный продукт, который многие стараются включать в повседневный рацион питания. Так, в 100 граммах вареной кукурузы содержится 2,7 грамма клетчатки, а также витамины С, D и группы В.

Но замечали ли вы, что иногда желтые зерна кукурузы без труда проходят через наш пищеварительный тракт и остаются невредимыми? Получается, что никаких питательных веществ организм не получает? Давайте разбираться, так ли это.

Действительно, кукуруза может проходить через нашу пищеварительную систему, практически не повреждаясь. Но так только кажется на первый взгляд, так как желтое зерно — лишь оболочка. Если при походе в туалет вы заметили кукурузу в кале, то не стоит переживать, что продукт у вас не усвоился. Это распространенный миф, который уже давно разрушили ученые, — пояснила Андреа Уотсон, специалист по питанию из Университета Небраски в Линкольне.

Зерна кукурузы — это семена, внутри них содержится полезный материл, который растение пытается оберегать от поедания животными и от внешних негативных воздействий. Желтая оболочка идеально подходит для обеспечения сохранности продукта.

Внешнее покрытие обязано своей эластичностью жесткой целлюлозе, которую не всегда могут переварить не только люди, но и крупный рогатый скот, поясняет Уотсон.



В недавнем исследовании специалисты решили проверить, действительно ли организм не может переварить кукурузу и все ее полезные микроэлементы не усваиваются.