Россия поставит в Египет 25 миллионов доз вакцины от коронавируса

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и фармацевтическая компания Pharco договорились о поставке в Египет 25 миллионов доз первой в мире зарегистрированной вакцины против коронавируса «Спутник V», которая была изготовлена на платформе аденовирусных векторов человека.

Российская вакцина продемонстрировала отсутствие серьезных нежелательных явлений в ходе клинических исследований, при этом у 100% участников испытаний сформировался устойчивый гуморальный и клеточный иммунитет.

Соглашение между РФПИ и Pharco позволит Египту получить эффективную и безопасную вакцину «Спутник V» для почти 25% населения. Платформа аденовирусных векторов человека гораздо лучше изучена по сравнению с новыми технологиями, как, например, аденовирусные векторы обезьян или мРНК, применяемые в вакцинах других производителей. Граждане Египта будут обеспечены вакциной, которая создана на платформе, не имеющей долгосрочных негативных последствий, включая возможное возникновение онкологий или рисков для репродуктивной функции. Ожидаем, что все большее число стран будет включать «Спутник V» в портфели вакцин против коронавируса в ближайшие недели, — прокомментировал генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

«Мы высоко ценим данное соглашение, которое позволит обеспечить поставки российской вакцины „Спутник V“ в Египет», — добавил основатель и президент Pharco Шерин Аббас Хелми.



В настоящее время продолжается пострегистрационное исследование «Спутника V» с участием 40 тысяч добровольцев. При этом готовность стать добровольцами для участия в исследовании выразили более 60 тысяч человек. Первые результаты пострегистрационного исследования, как ожидается, будут опубликованы в октябре-ноябре 2020 года.



Заявки на приобретение вакцины направили уже более 50 стран Ближнего Востока, Азии, Латинской Америки, Европы и СНГ. Ранее РФПИ объявлял о достигнутых договоренностях с партнерами в Мексике по поставке 32 миллионов доз, в Бразилии — до 50 миллионов доз, в Индии — 100 миллионов доз, а также в Узбекистане — до 35 миллионов доз и Непале — 25 миллионов доз.

Без вакцины справиться с пандемией коронавируса не удастся, считает вирусолог Феликс Ершов.

«Созданная Центром Гамалеи вакцина „Спутник V“ не цельная, как вакцины прошлого (живой или убитый вирус). Она сделана с помощью современной биотехнологии, на проверенной платформе, в отличие от предложенных рядом компаний разработок на базе мРНК или аденовируса обезьяны, ранее даже не проходивших испытания. [Вакцина] „Спутник V“ совершенно безопасна, поскольку в ней используется безвредный для человека вирус простуды и не содержится сам коронавирус. Присутствует лишь часть его генетического кода, исключающая возможность заражения. Вакцина обеспечивает выработку необходимых для защиты организма антител, что подтвердили результаты испытаний», — отметил эксперт.

